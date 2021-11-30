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Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu - Son Dakika

Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu

30.11.2021 19:09
Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir yapıya sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çalışma yürüttüklerini bildiren Akınal, "Kulüplerimizin daha başarılı adımlar atabilmesi adına planlamaların uzun vadeli yapılmasına inanıyoruz. Bu doğrultuda Erhan Bey ile CEO olması konusunda anlaşmaya vardık. Kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz, Gaziantep FK'nın sürdürülebilir yapıda olması tek isteğimiz. Erhan Bey'e de tekrar 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın üst yöneticisi Erhan Yüksek oldu - Son Dakika Spor


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