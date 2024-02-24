Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

24.02.2024 17:01
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Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Max Gradel, Ogün Özçiçek, Monteiro, Badji, Dragus

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Opoku, Hamza Güreler, Lima, Aleksic, Figueiredo, Berkay Özcan, Pereira, Deniz Türüç, Piatek

Sarı kartlar: Dk. 40 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Monteiro (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Max Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

30. dakikada Pereira'nın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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