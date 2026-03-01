Gaziantep FK, Samsunspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Gaziantep FK, Samsunspor ile Berabere Kaldı

01.03.2026 23:09
Burak Yılmaz, kötü oynadıkları maçtan alınan bir puanın değerli olduğunu ancak oyunu kabul etmediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Bu hafta kötü oynadığımız Samsun gibi zor bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakika istedikleri gibi oynadıklarını söyledi.

Sonrasında sakatlıklar nedeniyle oyunun kontrolünün tamamen Samsunspor'a geçtiğini aktaran Yılmaz, "Aslında ilk 15 dakika her şey istediğimiz gibiydi. Bütün çalıştığımız ne varsa hepsinin doğru olduğu... Ama 15 dakika sonra oyunun ritmi düştü. Biz de bu ritme alıştık. İlk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun kontrolü Samsunspor'daydı. Burada kendimizi eleştirmemiz lazım. Baktığımız zaman geçen hafta harika oynadığımız Trabzonspor maçında puan alamadık. Ama bu hafta kötü oynadığımız Samsun gibi zor bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz. Futbolun güzelliği tabii ki burada ama biz böyle bir oyunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, oyuncuları uyardığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu oyunu değil, pozitif futbol, modern futbol oynamak için hem kendim hem oyuncularım hem ekibimiz hep beraber oyuncularımızla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tabii ki de alınan bir puan çok değerli ama son 70 dakikadaki oyunu kesinlikle ne ben ne de oyuncularım kabul ediyor. Hakemlerle alakalı konuşmamak için direniyorum ama Türkiye'de oyunun ritmi, faul standartları, kırmızı kartlar, VAR'ın karışıp karışmaması neye göre belli oluyor açıkçası bilmiyorum. Artık hakemlerle de alakalı konuşmayı bıraktım. Söz de verdim çünkü. İlk devre zaten tamamen bir kör dövüşü. Sürekli düdük, sakatlıklar, 7 dakika uzatma, giren oyuncular... Futbolumuzun gelişmesini istiyorsak tabii ki de topun oyunda kalma süresinin çok daha artması lazım."

Kaynak: AA

