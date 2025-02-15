Stat: Gaziantep
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Poungouras (Dk.27 Emirhan Başyiğit), Sonko, Alaaddin Okumuş, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj
Goller: Dk. 26 Manaj (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor), Dk. 33 Kozlowski (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Charisis, Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 44 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 38 Ndiaye (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden pasıyla topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
12. dakikada konuk ekip Net Global Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın ara pasında Manaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.
26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Simic'e kaleci Dioudis'in müdahalesi sonucu hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Manaj'ın vuruşunda, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1
33. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında topu önünde bulan Kozlowski'nin çizgi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
42. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahası dışında topla ilerleyen Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Okereke'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK - Sivasspor Maçında İlk Yarının Sonucu 1-1 - Son Dakika
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