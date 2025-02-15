Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Geçti

Gaziantep FK, Sivasspor\'u 2-1 Geçti

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'deki maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

15.02.2025 15:57
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşu arka direğin yanından dışarı gitti.

63. dakikada Ndiaye'nin hatalı pasında orta alanda topu alan Charsis'in sağ çaprazdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Viana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi Arda Kızıldağ kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Badou Ndiaye (Ogün Özçiçek dk. 66), Deian Sorescu, Kacper Kozlowski (Semih Güler dk. 90+1), Maxim (Emmanuel Boateng dk. 79), Chiristopher Lungoyi (Kenan Kodro dk. 66), David Okereke, Halil Dervişoğlu (Quentin Duabin dk. 66)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Poungouras (Emirhan Başyiğit dk. 28), Sonko Sundberg, Uğur Çiftçi, Charsis, Samuel Moutoussamy, Emrah Başsan (Fode Koita dk. 65), Efkan Bekiroğlu (Jan Marek dk. 82), Veljko Simic (Bekir Turaç Böke dk. 82), Rej Manaj

Yedekler: Dorde Nikoloc, Wensly Menig, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Mehmet Talha Şeker, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 33), Arda Kızıldağ (dk. 90+1) (Gaziantep FK), Rej Manaj (dk. 25 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ndiaye, Sorescu, Semih Güler (Gaziantep FK), Charsis, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Sonko Sundberg, Manaj (Sivasspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1 Geçti - Son Dakika

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