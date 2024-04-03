Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK son oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.
Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.
Son 6 lig maçında sadece 4 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.
5 oyuncu kart sınırında
Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.
Gaziantep FK, ligin 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi - Son Dakika
Denizli'de düzenlenecek olan Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları, 21 ekibin katılımıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayacak. Yarışmada ekipler, milli hakemlerden oluşan jüri tarafından puanlanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının ülkemizin kültür ve medeniyetlerine olan zenginliğini gösterdiğini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi ve herkesi şölene davet etti.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.
Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında Bordo Sportif RS'yi 73-67 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk defa üst üste dört galibiyet aldı. Alanyaspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek puanını 42'ye çıkardı. Takım, Galatasaray maçıyla galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana'ya yaptığı aile ziyareti sırasında tatlıcı Zeynep Geyik'in dükkanında künefe ve Adana Bombası yedi. Eğribayat, yediği lezzetlere hayran kaldığını belirtirken, Zeynep Geyik ise futbolcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İlk maçı kazanan Arkas Spor, seriyi tamamlamayı hedefliyor.
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, farklı yaş kategorilerinde 6 kez Türkiye şampiyonluğu ve 2022 Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engellide şampiyonluk yaşadı. Şahin'in hedefi, 2028 Olimpiyatları'nda koşmak ve Avrupa şampiyonluğunu elde etmek.
Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ile 6. sıradan play-off'lara kalan ÇBK Mersin, finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son 3 sezonda üst üste final oynama başarısı gösterirken, Mersin ekibi ise 4. kez finalde yer alacak. İki takım aynı zamanda Euroleague yarı finalinde de karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?