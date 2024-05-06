Gaziantep FK, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi - Son Dakika
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Gaziantep FK, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi

Gaziantep FK, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Gaziantep FK, düşme potasında bulunuyor. Savunma oyuncusu Arda Kızıldağ ise cezalı duruma düştü.

06.05.2024 10:09  Güncelleme: 10:13
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın birini kazanırken, birinde berabere kaldı, 4'nü ise kaybetti.

Gaziantep FK, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'a yenildi.

Ligde düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlı takım, bu maçlardan olası 18 puanın sadece 4'ünü alabildi.

Gaziantep FK, ligde 35 puanla 17. sırada yer alıyor.

Arda Kızıldağ cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'nin savunma oyuncularından Arda Kızıldağ, Atakaş Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Arda Kızıldağ, ligin 36. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi - Son Dakika

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