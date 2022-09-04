Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

04.09.2022 11:22
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika
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