Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından yapılan açıklamada, sonucun kendilerini kötü hissettirdiğini ve bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını belirtti. İyi hazırlanmış olmalarına rağmen maçta zorlandıklarını ve basit goller yediklerini ifade eden İnan, oyuncularıyla soyunma odasında konuştuğunu ve sorumluluğu üzerlerine aldıklarını söyledi.

28.04.2024 22:19  Güncelleme: 22:21
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok fazla bir şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, böyle bir zamanda, bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Selçuk İnan, sonuçtan ötürü kendisini kötü his ettiğini belirterek, "Çok bir şey söyleyecek durumda değilim. Doğruyu söylemek gerekirse kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı. Ben tabii ki sorumluluğu alıyorum, üzgünüm. Oyuncularımla soyunma odasında konuştuk, onlar da bu sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. Bu şekilde 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde çok basit goller yemek bize yakışmadı. O yüzden de oyunu çok konuşmak istemiyorum. İyi hazırlanmıştık, iyi de başladık, iki golü bulduk. Üçüncü ya da dördüncü golü de bulabilirdik ama dediğim gibi zor geçti benim için üzgünüm" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı - Son Dakika

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