Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Son 3 maç bizim için final olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Son 3 maç bizim için final olacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Son 3 maç bizim için final olacak

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından, 'Kazanamadık ama kaybetmedik de. Son 3 maç bizim için final olacak' dedi. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak küme düşme hattından çıkamadı. Selçuk İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek son 3 maçın final niteliğinde olduğunu ve ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

05.05.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından, "Kazanamadık ama kaybetmedik de. Son 3 maç bizim için final olacak" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçta Hatayspor'u konuk etti. Zorlu maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltirken iki takım da düşme hattından yukarı çıkamadı.

"Son 3 maç bizim için final olacak"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galip gelemedikleri üzgün olduklarını söyledi. Selçuk İnan, Oyuncularım iyi mücadele etti. O yüzden teşekkür ediyorum. Bugün içeride oynadık, belki de bu bir avantaj ama bu stresi yönetmek kolay değil. Bugün rakipten üstündük. Birçok istatistikte biz öndeydik. Oyuncularım bugün oyun anlamında görevlerini yaptılar. Ama sonucu alamadık. Bu nedenle üzgünüm. Son maçlarda çok pozisyona girdik ama kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüm. Bu durumda her maç final. Son 3 maçımız kaldı. Bu maç bizim için final niteliğindeydi. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bu süreçte her takımın ne sonuç alacağı belli olmuyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Son 3 hafta bizim için final olacak. Son maçlar için elimizden geleni yapıp ligde kalmaya çalışacağız. Son maçlarda kendi işimiz kendimiz görebiliriz. Ben takımımın istatistiklerine bakıyorum. Buna baktığımız zamanda da rakipten çok üstünüz. Bu durumlarda futbol oynamak kolay değil. Bir takımda kısa sürede bir şeyleri değiştirmek de kolay değil, alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Önde oynamak, oyunu ön alana yaymak için zaman lazım. Bu konuda ben de takıma çok yüklendiğimi düşünüyorum ama kolay değil. Penaltı kaçırdığımız için de üzgünüz, Draguş da üzgün ama futbolda bunlar. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Karagümrük, Adana Demir ve Pendik ile oynayacağız. Bu maçları şansın da yardımıyla kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Sonuca göre biz her türlü tepkiyi göstermek de onların hakkı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Gaziantep, Hatayspor, Selçuk, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Son 3 maç bizim için final olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Son 3 maç bizim için final olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement