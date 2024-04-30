Gaziantep FK, TFF ve Hakemler Hakkında Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Gaziantep FK, TFF ve Hakemler Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

Gaziantep FK, TFF ve Hakemler Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

Gaziantep FK, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler hakkında endişelerini dile getirerek, kalan dört maçta yaşanacak sorunları önlemek ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamak için tüm paydaşları birlik olmaya davet etti.

30.04.2024 16:08
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Gaziantep FK: "Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz. Türk futbolundaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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