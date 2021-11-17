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Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.11.2021 14:07
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Romanya Milli Takımında bulunan Maxim ve Tosca da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana tedavileri devam eden Kenan Özer ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gaziantep, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gaziantep FK Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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