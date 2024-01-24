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Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Gaziantep FK'nın golünü Ogün Özçiçek atarken, Konyaspor'un golünü Moreno kaydetti.

Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı
24.01.2024 - 18:05,
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Stat: Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric, Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Moreno

Goller: Dk. 31 Metehan Mert??????? (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK- TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı - Son Dakika
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