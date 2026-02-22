Gaziantep FK Üzgün ama Gururlu - Son Dakika
Gaziantep FK Üzgün ama Gururlu

22.02.2026 19:10
Hüseyin Çayır, Trabzonspor'a 2-1 yenilerek üzgün olduklarını ancak oyun üstünlüğünden gurur duyduklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin yardımcı antrenrü Hüseyin Çayır, "üzgün ama gururlu" olduklarını söyledi.

Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama gururluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İstatistiklere de baktığımızda topla oynama, pas yüzdesi, gol şansı üretme, rakip ceza sahasına giriş, hepsinde ezici üstünlüğümüz var. Ancak sadece oyunun 5 dakikalık bölümünde bir golden sonra konsantrasyon eksikliği mi diyelim, dikkatsizlik mi diyelim... Oradaki dikkat kaybımız Trabzonspor da büyük takım olma avantajını göstererek maçı kazanmalarını sağladı." diye konuştu.

Maçın başından sonuna kadar çok iyi olduklarını ifade eden Çayır, "Rakipten çok üstündük, her türlü senaryoya hazırdık. Baskıyla başladık. Rakip bu baskıya karşılık veremediğinden kanat oyuncularını, savunma dizilişini değiştirdi. Aynı oyuncularla rotasyonlar yaparak bizi bozmaya çalıştı. Biz yine de 1-0 öne geçtik. Bunun üzerine birçok gol pozisyonu bulduk. Maçı kaybettik, üzgünüz ama en azından bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, bugün bu oyunun gururunu yaşattılar." dedi.

Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standartını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

