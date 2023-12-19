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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Arda Kızıldağ'ın golüyle ev sahibi ekip öne geçti.

Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti
19.12.2023 - 21:09,
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Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Gradel, Jevtovic, Markovic, Dragus

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Cisse, Semih Güler, Svensson, Stambouli, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Gol: Dk. 17 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 35 Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına doğru hareketlenen M'Bakata'nın pasında kale önünde topla buluşan Dragus'un çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Köşe atışı için topun başına geçen Markovic'in ortasında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın ceza yayına yakın bir noktadan savunmanın arkasına aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Niang, şutunu çekti. Kaleci Magomedaliyev uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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