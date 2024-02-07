Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe\'ye mağlup oldu

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada İrfan Can'ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu kaleci Nita'da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan'ın Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla gönderdi. 0-1
26. dakikada ceza sahasında Jevtovic'ın şutu Osterwolde'den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
27. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışını kaleci İrfan Can soluna uzanarak kurtardı.
31. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı kornerde Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
44. dakikada ceza sahası dışından Furkan Soyalp'in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.
Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Nita, Salem M'Bakata, Papy Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp, Deian Sorescu, Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak, Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Badji, İlker Karakaş, Bikel, Morais, Mirza Cihan, Markovic, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osterwolde, Bonucci, Serdar Aziz, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Joshua King, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Dzeko, Tadic, Kent, Cengiz Ünder, Krunic, Szymanski, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Batshuayi (dk. 17 pen. ve dk. 31) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sorescu (Gaziantep FK), Osterwolde (Fenerbahçe) - GAZİANTEP
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