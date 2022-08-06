Gaziantep FK'dan tesisleşme atağı - Son Dakika
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Gaziantep FK'dan tesisleşme atağı

06.08.2022 14:21
Gaziantep FK'dan tesisleşme atağı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan vekili Sezer Cihan, kulüp için yapılacak olan yeni tesislerin önümüzdeki haftalarda yapımına başlanarak tamamlamaya çalışacaklarını ve her anlamda örnek bir tesis yapılacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan vekili Sezer Cihan, kulüp için yapılacak olan yeni tesislerin önümüzdeki haftalarda yapımına başlanarak tamamlamaya çalışacaklarını ve her anlamda örnek bir tesis yapılacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ve Başkanvekili Sezer Cihan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projeler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sezona ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Başkanvekili Sezer Cihan, kulüp için geçtiğimiz aylarda planladıkları yeni tesisleşme hamlesini önümüzdeki haftalarda başlatacaklarını açıkladı.

"Her anlamda örnek bir tesis yapılacak"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan vekili Sezer Cihan, kulüp için yapılacak yeni tesis projesinin hazır olduğunu ve yapılacak görüşmelerin ardından yapımına başlanarak kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapılması planlanan yeni tesislerin detaylarından da bahseden Sezer Cihan, "Geçen yıl yeni bir tesisleşme projesinden bahsetmiştik. Bu konuda her türlü mühendislik ve mimari projeleri hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu konuda adımları atmaya başlıyoruz. Yeni tesisleşme ile şu an mevcut binayı tamamen altyapı tesisine dönüştüreceğiz. Sonrasında mevcut sahalarımızın bulunduğu alanda yeni tesis binası ve yeni sahalar yapacağız. Tesisin bulunduğu civarda vatandaşlarımızla da anlaşarak mülkiyet sorunumuzu çözdük ve bu alanı biraz genişlettik. Bu bölgede içerisinde fitness, yüzme havuzu gibi bölümlerinde de olduğu A takım hizmet binası yapacağız. Bu binaya çok kısa yürüyüş mesafesinde antrenman sahaları yapacağız. Bu tesisler tamamlandığında takımımız kamplarını da bu kendi tesislerimizde yapacak. Çünkü burada gölet var, doğal ve ferah bir ortam ile temiz hava var. Bu alanda amatör futbol kulüplerine de hizmet edecek iki adet futbol sahaları yapacağız" dedi.

"Proje hazır, gerekli görüşmeleri yaparak kısa sürede tamamlayacağız"

Proje için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşme yapacaklarını açıklayan Cihan, "Projemiz her haliyle hazır. Zaten Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu projenizi hazırlayın bize gelin demişti. Biz de bu projemiz için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşeceğiz. Sonrasında da bakanlığımız, belediyemiz, hükumetimiz ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yeni tesisimizi tamamlamış olacağız. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın ve takımımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de bize çok büyük desteği var. Yeni tesis projesinde bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan tesisleşme atağı - Son Dakika

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