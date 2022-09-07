Gaziantep FK Ümraniyespor maçı Hatay'da oynanacak - Son Dakika
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Gaziantep FK Ümraniyespor maçı Hatay'da oynanacak

07.09.2022 16:51
Gaziantep FK Ümraniyespor maçı Hatay'da oynanacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Ümraniyespor maçının Yeni Hatay Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Ümraniyespor maçının Yeni Hatay Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi saat 20.00'da Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ümraniyespor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle 11 Eylül Pazar saat 20.00'de Yeni Hatay Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Kalyon Stadyumumuzda, mayıs ayında başlayan saha zemini yenileme işlemleri büyük bir özveriyle devam etmektedir. Stadyumumuzda yapılan son incelemelerle birlikte, yenilenen saha zemininin henüz tam anlamıyla hazır olmadığı raporu verilmiş olup, bu şartlar altında futbol oynamanın sporcu sağlığı adına sorunlar teşkil edebileceği raporlanmıştır. Bununla birlikte bir kez daha, Milli Takımımızı da Gaziantep'te ağırlayacak olmamızın getirdiği sorumluluk bilinciyle birlikte Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşma pazar günü saat 20.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılmıştır. Taraftarlarımızdan yaşanılan bu süreçten dolayı özür diliyor, kombine kart ve loca alan satın alan taraftarlarımızın biletleri Hatay'da da geçerli olacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Futbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Ümraniyespor maçı Hatay'da oynanacak - Son Dakika

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