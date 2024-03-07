Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı

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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Gaziantep ekibi, Marius Sumudica'nın yerini Selçuk İnan ile doldurdu. Kırmızı-siyahlılar, Rumen çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından en son Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Türk futbolunun efsane isimlerinden Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Anlaşma ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Teknik direktörlüğe Kasımpaşa'da başladı

Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve milli takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başladı. Genç teknik adam, İstanbul'un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu. İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selçuk İnan teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak da görev yaptı. - GAZİANTEP