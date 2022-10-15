Gaziantep haber: Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika
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Gaziantep haber: Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak

15.10.2022 17:12
Gaziantep haber: Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak

Gaziantep yerel spor haberine göre Gaziantep'teki Gazi Yarı Maratonu, yarın beşinci kez koşulacak.

Gaziantep'teki Gazi Yarı Maratonu, yarın beşinci kez koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre pazar sabahı saat 09.00'da koşulacak yarı maratonda yaş kategorileri ve rekor bonuslarıyla toplam 370 bin liralık ödül dağıtılacak.

Beşinci kez koşulacak yarışın birincilerine 12 bin lira verilecek, parkur rekoruna ayrıca 5 bin lira ek ödül ödenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden verilecek startla başlayacak yarış kapsamında ayrıca 10 kilometre yol koşusu da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haber: Gazi Yarı Maratonu yarın Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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