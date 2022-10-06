Gaziantep haber! Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep haber! Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

06.10.2022 11:44

Gaziantep bölgesinden gelen habere göre Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, bir teknik direktörün hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamayacağını belirterek, "Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor.

Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, bir teknik direktörün hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamayacağını belirterek, "Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Adana ekibinde teknik direktör Montella, mavi-lacivertlilerin antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Montella, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçında gayet iyi oynadıklarını ifade etti.

Ligde rekabet seviyesinin biraz daha yükseldiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bu, pozitif bir şey. Konyaspor ben geldiğimden beri iki senedir şaşırtmaya devam ediyor. Böyle de devam ediyorlar. Başakşehir de oturmuş bir takım olarak gözüküyor ve sonuna kadar rekabet edeceğinin mesajını vermiş oldu. Daha yüksek seviyeli maçların olması herkesi mutlu eder. Bir hoca hiçbir zaman doğru futbolcu ya da doğru bir yönetime sahip olmadan büyük işler yapamaz. Bütün bunların birikimiyle güzel bir kimya ortaya çıkıyor. Onların sayesinde biz buralara kadar geldik." diye konuştu.

Montella, üst üste iki deplasman maçı oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu iki deplasman bize ne yapmak istediğimizi gösterecek. Yapmak istediklerimizi aynı enerjiyle sahaya yansıtmamız gereken iki maç var karşımızda. Gaziantep de bir ara lig tablosunda birinciydi ve taraftarının önünde tekrardan ayağa kalkmak isteyecektir. Bizim açımızdan bir sürü cevap bulacağımız iki maç bizi bekliyor."

Semih Güler: "Gaziantep'e 3 puan için gideceğiz"

Defans oyuncusu Semih Güler, kendisini her zaman hazır tutmaya çalıştığını belirtti.

Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Semih, şöyle konuştu:

"Öyle bir seviyeye geldik ki Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalsak, kaybedersek üzülüyoruz. Bu, güzel bir şey. O yüzden bu maçı unutup Gaziantep maçına hazırlanıyoruz. Gaziantep'e 3 puan için gideceğiz. Atak yaparsak benim için daha rahat, çünkü hocamız 'Ayakların ve oyun görüşün çok iyi.' diyor. Biraz defansif yönümü geliştirmeye çalışıyordu. Ben de hem hocamızla hem bireysel bunun üstüne çalışıyorum. Orta sahaya çıkarsak, önde baskı yaparsak, top bizde kaldığı sürece daha rahat hissediyorum."

Semih, takım arkadaşı Henry Onyekuru ile iyi anlaştıklarına dikkati çekerek, "Defansın arkasına uzun top atmak sevdiğim şeyler. Bunlara idmanda da çalışıyoruz. Buna takım olarak da bireysel olarak da çalışıyoruz. O yüzden Onyekuru olsun, Akintola olsun, Yusuf olsun forvette kim oynarsa onlara asist yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Assombalonga: "Rekabet oldukça performansınız daha yükseğe çıkar"

Forvet oyuncusu Britt Assombalonga da sezon başından beri gösterdikleri performansın iyi olduğunun altını çizdi.

Oyun felsefelerine sadık kaldıklarını vurgulayan Assombalonga, aynı şekilde devam ederek iyi sonuçlar almak istediklerini aktardı.

Assombalonga, futbolda yedek kalmanın da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, gayet normal bir durum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapıp devam etmek istiyorum. Her zaman rekabete ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Rekabet oldukça performansınız daha yükseğe çıkar. Bunun olumlu yönde etki edeceğine inanıyorum. Futbolda iyiler ve kötüler her zaman beraber. Hepsini bir düşünmeniz lazım. Gaziantep'te oynadığım takdirde yine elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tabii ki gol atmak isteyeceğim."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep haber! Adana Demirspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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