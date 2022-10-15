Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

15.10.2022 20:54
Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Gaziantep spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

28. dakikada Bytyqi ile verkaç yaparak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammet'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu çelmeyi başardı. Günay'dan seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Michalak, rakibi Sagal'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme'nin şutunu kaleci Günay soluna uzanarak çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Çağdaş Altay xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Deniz Caner Özaral xx

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Adil xx, Kahraman xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Soner x, Bytyqi xx, Muhammet x

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Muric, Ikpeazu, Oğulcan, Mehmet, Bruno Paz, Amilton, Diouf

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xxx, Toşca xx, Jevtovic xx, Arda xx, Kitsiou xx, Abdulkadir xx, Furkan xx, Sagal xx, Maxim xx, Figueiredo xx, Pekhart xx

Yedekler: Burak, Veliu, Halil, Hanousek, Mirza, Ömürcan, Onurhan, Markovic, Merkel, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Adil (Konyaspor), Kitsiou, Jevtovic (Gaziantep FK) - KONYA

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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