25. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep haberi! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.