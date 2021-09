Gaziantep Polisgücü'nün sultanları da Avrupa Şampiyonu

EuroHockey Club Challenge III, Kadınlar Hırvatistan 2021 şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımı bugün final oynadığı rakibi ev sahibi Hırvatistan'ın HAHK Mladost takımını5-1'lik skorla yenerek Türkiye'ye günün ikinci Avrupa Şampiyonluk kupasını kazandırdı.

23-26 Eylül tarihleri arasında kadınlar ve erkekler kategorileri olmak üzere iki kategoridea gerçekleştirilen Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında her iki şampiyonluk kupası Türkiye geliyor. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisi olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü bu gün gerçekleşen kadınlar ve erkekler finallerinde rakiplerini yenerek her iki kupayı da kazandı. Günün ilk şampiyonluk haberi Slovenya'dan geldi. Slovenya'da rakibi Danimarka'yı 3-1'lik skorla yenen Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Avrupa Kupasının sahibi olurken günün ikinci haberi Hırvatistan'dan geldi. Namağlup unvanla Hırvatistan'da en güçlü takımlarından birisi olan HAHK Mladost'u 5-1'lik skorla yenerek Avrupa Şampiyonluk Kupası'na uzanması zor olmadı.

"Kazanmak için geldik iki kupayla dönüyoruz"

Avrupa Şampiyonasına kadınlar ve erkekler kategorisinde iki takımıyla katılan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü her iki takımının da Avrupa Şampiyonu olmasıyla Türkiye'ye iki Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdı. Sonuçtan çok memnun olduğunu ifaden eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan "Öncelikle bu zaferlerin mimarı olan her iki takımımızın sporcularını ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Bizlere bu onuru yaşattılar. Teşekkür ediyorum. Bugün ülkemize iki Avrupa Şampiyonluk kupasıyla dönüyoruz. Bu kupaları Türk milletine armağan ediyoruz. Her iki takımımızda sahalara kazanmak için çıktı ve bizleri onure ettiler ve her iki takımımızda aldıkları sonuçlarla Türkiye'nin gururu oldular. Bizleri ülkemizde destekleyen herkese başta yönetim kurulumuz olmak üzere sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, bir kez daha bu şampiyonayı kazanmamızı sağlayan sporcularımızı gözlerinden öpüyor teknik heyetimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyordum" dedi. - GAZİANTEP