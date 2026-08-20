Gaziantep, Sontje Hansen'i Kiraladı - Son Dakika
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Gaziantep, Sontje Hansen'i Kiraladı

Gaziantep, Sontje Hansen\'i Kiraladı
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Gaziantep, Middlesbrough'dan Sontje Hansen'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen 24 yaşındaki Sontje Hansen'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Sontje Hansen'i satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı. Yeni transfer Sontje Hansen, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Kulüp Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren ve Sportif Direktör Cemil İbrahim Cansız'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

18 Mayıs 2002 tarihinde Hollanda'nın Hoorn kentinde dünyaya gelen Sontje Hansen, 1.76 m boyunda olup hücum hattında görev yapmakta. Asıl mevkisi sağ kanat olan genç futbolcu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebilmekte. Futbol eğitimini Ajax altyapısında alan Hansen, uzun yıllar Ajax'ın farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma kadar yükselmeyi başardı. Genç yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Hansen, 2019 yılında Hollanda U17 Milli Takımı ile Avrupa U17 Şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı olarak Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. Turnuvayı 6 gol ve 3 asistle tamamlayan genç yıldız, Nijerya karşısında kaydettiği hat-trick ile de dikkatleri üzerine çekti. Ajax ve Jong Ajax formalarıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan genç hücum oyuncusu, 2023 yılında NEC Nijmegen'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından 2025 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'a transfer olarak kariyerine İngiltere'de devam etti.

Genç yıldız Sontje Hansen, profesyonel kariyerinde bugüne kadar çıktığı 253 karşılaşmada 51 gol ve 41 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

Middlesbrough, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep, Sontje Hansen'i Kiraladı - Son Dakika

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