Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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