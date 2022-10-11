Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.10.2022 14:22
Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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