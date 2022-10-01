Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı sahasında 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, galibiyetlerin devam etmesinin önemli olduğunu aktararak, "2 konuda teşekkür etmek istiyorum. Sahada bu sıcak havada, nemle birlikte mücadele eden oyuncuları ve haftalardır bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Etkili oyunculara sahipler. Bunun çalışmasını daha önce yapmıştık. Oyuna iyi başladık. İlk yarının sonunda bir, iki karar var, saygıyla karşılıyorum. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamız iyiydi ve çok net pozisyon vermedik. Sonuçta 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan galibiyetlerin devam etmesi. Oyunu etkili oynamamız da önemliydi. Sporcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

EROL BULUT: KASIMPAŞA DAHA ÇOK İSTEDİ VE HAK ETTİKarşılaşmayı daha çok isteyen tarafın kazandığını aktaran Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kasımpaşa önünde istediğimiz performansı gol yiyene kadar sergileyemedik. Golden sonra canlandık. Ama futbolda 1-1'i yakalayıp maçı kazanmak için zaman olmuyor. Golden sonra mücadelede ettik. İlk yarı maça iyi başladık ama rakipten uzak kaldık. Kasımpaşa oyuna ikinci yarıda daha iyi girdi. Pas hatamızdan bir top kaptırdık ve rakip bunu iyi değerlendirdi. Maçtan önce 'Bugün daha çok isteyen kazanacak' demiştim. Kasımpaşa bizden daha çok istedi ve hak ederek galip geldi" ifadelerini kullandı."KENDİ ARAMIZDA KONUŞUP ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Son haftalardaki kötü performans hakkında da düşüncelerini paylaşan Bulut, "Kendi aramızda oturup konuşup çözmeye çalışacağız. Bugün galibiyet almak için sahaya çıkmıştık. Galatasaray maçında iyi oynamıştık ama 10 kişiye kaybettik. Ümraniyespor maçında 1-0 öndeyken son dakikada rakip penaltı kazandı. Trabzonspor maçını konuşmaya gerek bile yok, herkes neyin ne olduğunu gördü. Geçen sene de aynısı olmuştu. Bugün buraya 3 puan almak için çıktık. Ama bazen takım istenileni tam olarak veremiyor. Baskıyı iyi kurmadığınızda, rakipten uzak kaldığınızda moral olarak da düşmüş oluyorsunuz. 4 hafta iyi gittik, 10 puan aldık ama sonrasındaki süreçte neden böyle oldu, bunu futbolcularla oturup konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.