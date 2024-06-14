Gaziantep'te Geleneksel Sporlar Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep'te Geleneksel Sporlar Merkezi açıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından hizmete açılan Geleneksel Sporlar Merkezi, atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşta eğitim imkanı sunuyor. Merkezdeki faaliyetlerle ata sporlarının yaşatılması ve bölgedeki sporcu sayısının artırılması hedefleniyor. Günlük yaklaşık 200 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, çocukların yetenekleri keşfedilerek spora yönlendiriliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, merkezin Türkiye'de örnek bir tesis olduğunu belirtti ve gençlerin sporla uğraşmasını teşvik ettiklerini söyledi.

14.06.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği Geleneksel Sporlar Merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan merkezde usta öğretici ve öğretmenler, birçok spor dalında eğitim veriyor.

Merkezdeki faaliyetlerle yağlı güreş, atlı okçuluk, okçuluk, geleneksel zeka oyunları, atla engel atlama gibi branşlarda kursiyerlerin kendilerini geliştirmeleri ve bölgedeki sporcu sayısının artırılması hedefleniyor.

Günlük yaklaşık 200 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, ata sporlarıyla tanışan çocukların yeteneklileri seçilerek spora yönlediriliyor.

Vatandaş "7/24" yarlanabiliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın 7/24 yararlanabileceği tesisin kurulmasını "doğru karar" olarak değerlendirdi.

Merkezin birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını aktaran Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizi getiriyoruz. Burada ata bindirip ok attırıyoruz. Kabiliyetlileri seçip özel eğitimle kabiliyetlerinin gelişmesini sağlıyoruz. Amacımız, gelenksel sporların gelişimini sağlamak. İnsana huzur veren önemli sporlar. Bu da tesisle olur ve burası Türkiye'de örnek bir tesis." diye konuştu.

Gaziantep'te yağlı güreş

Merkez sayesinde Gaziantep'te yağlı güreşin de artık tanındığını anlatan Tahmazoğlu, daha çok sporcu yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin sporla ilgilenmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu tesisimizi gördü ve bize inandı. Geçen yıl güreş Ligi'nin 7 ayağından birini Şahinbey'de yaptık. Bu yıl da daha fazla katılımla burada yaptık. 1545 sporcu katıldı. Kırkpınar'da güreşen pehlivanlar geldi. Çok sevindirici. Bu yıl ikincisini yapmamıza rağmen Gaziantep'te 155 sporcumuz yağlı güreşlere katıldı. Zorlu güreşlerin neticesinde kendi dallarından başarı elde edenler oldu. Eminim ki bu sayı gelecek yıl artacak. Geleneksel sporların bölgemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Özellikle gençlerin sporla uğraşmasını istiyoruz. Sporla uğraşmayan gençlerimiz telefon bağımlısı oluyor. Biz istiyoruz ki bedenleri çalışsın, burada spor yapsınlar."

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Geleneksel Sporlar Merkezi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Sürpriz görüşme sonrası gündeme gelmişti İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa Sürpriz görüşme sonrası gündeme gelmişti! İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:00:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Geleneksel Sporlar Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement