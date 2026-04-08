Gaziantep\'te Tırmanış Yarışması Düzenlendi

Gaziantep'te 18 farklı okuldan 120 genç sporcunun katılımıyla Okul Sporları Tırmanış Yarışması yapıldı.

Gaziantep, Okul Sporları Tırmanış Yarışması kapsamında düzenlenen organizasyona ev sahipliği yaptı. 18 farklı okuldan gelen 120 genç sporcu, yerçekimine meydan okuyarak zirveye ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

120 sporcu, 5 farklı kategori

8-14 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı yarışmalar Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler-A ve Gençler-B olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Salonu dolduran izleyicilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde tırmanan sporcular, hem fiziksel güçlerini hem de stratejik zekalarını konuşturdu. Organizasyonun kusursuz ilerlemesi için profesyonel bir ekip görev aldı. Yarışma Jüri Başkanı İrem Selen Kafalı, Başhakem Barış Adıgüzel, Rota Hakemleri Abdulbaki Kiraz ve Muhammet Furkan Hartavi koordinesinde yönetildi. Sporcuların rotalarını Enes Koç hazırlarken, güvenlikten sorumlu emniyetçiler olarak Atakan Şahin ve Arda Özver görev yaptı.

Kupalar sahiplerini buldu

Gün boyu süren heyecanlı rekabetin ardından dereceye giren sporcular, kupalarını büyük bir coşkuyla teslim aldı. Sporcuların mutluluğu ve ailelerin gururu törenin en dikkat çekici anları oldu. - GAZİANTEP