Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı

Gaziantep\'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı
06.05.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep'te, 80 sporcuyla gerçekleştirilerek açılış yaptı.

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026 başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği desteğiyle Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin bin 60 rakımlı Sakcagözü Mahallesi'nde başladı. Buradan havalanan sporcular yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya içlerinde milli takım sporcularında yer aldığı 14'ü kadın 80 sporcu katılırken, 20 hakem görev aldı. Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ında ilk uçuş heyecanın yaşandığı yere geldi.

'İLK KEZ DÜZENLİYORUZ'

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (OZON) üyesi Selim Kılıç, Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenlendiğini ifade ederek, "Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenliyoruz. Türkiye'nin her ilinde gelen sporcularımız var. Milli takım kadrosunda olan sporcularımızla ile birlikte 80 sporcumuz yarışacak. 6 Şubat Depremin etkilenen İslahiye ve Nurdağı İlçelerine moral olması amacıyla gelen misafirlerimiz ile birlikte Gaziantep ve Nurdağı'nı tanıtmak, bölge insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak, acılarına bir nebze paylaşmaktır" dedi.

NURDAĞI KAYMAKAMI ERCİYAS: GAZİANTEP VE NURDAĞI, TURİZM VE KÜLTÜR ELÇİSİ

Türkiye'nin her ilinden gelen 80 sporcunun Gaziantep'in ve Nurdağı'nın turizm ve kültür elçisi olduğunu belirten Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ise, "Türkiye Hava Sporları Federasyonlarının koordinesinde Türkiye Hedef Şampiyonası düzenleniyor. Türkiye'nin her ilinde katılan 80 sporcu beş gün boyunca hedef noktaya atlayış gerçekleştirilecek. İlimizin, ilçemizin tanıtıma turizmine katkıları olacak. Biz 80 sporcumuzu ilçemizin, ilimizin turizm, kültür elçisi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan sporcularda güzel bir hava olduğunu ifade ederek, heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:54:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.