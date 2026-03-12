Gaziantep'te Yeni Cimnastik Salonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Yeni Cimnastik Salonu Açıldı

12.03.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan Mehmet Vehbi Dinçerler Cimnastik Salonu'nda geleceğin şampiyon adayı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan Mehmet Vehbi Dinçerler Cimnastik Salonu'nda geleceğin şampiyon adayı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Merkez Şehitkamil ilçesinde iki ay önce hizmete açılan salonda, çocukların erken yaşlarda yeteneklerinin keşfedilerek bu spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle pilot seçilen 10 okuldan öğrenciler, ilk kez cimnastikle tanıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, tamamen cimnastik branşına yönelik açılan salonun çok önemli ve güzel bir yatırım olduğunu belirtti.

Şahin, "Sporun temeli cimnastik. 5-11 yaş altın çağ, bu yaşta çocuklarımızı mutlaka cimnastiğin tedrisatından geçirme zorunluluğumuz var. Hangi branşı yaparsa yapsın cimnastiğin mutlaka temel eğitim modülünden faydalanması lazım çünkü çocuklarımızın en erken yaşta doğru nefes almayı, doğru adımlamayı öğrenmesi çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği yaparak salonun hizmete alındığını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 10 okulumuzu pilot okul ilan ettik. Çocukları buraya getirerek oyun ve fiziksel etkinlik ders saatlerinde burada cimnastiğin tedrisatından geçiriyoruz. Özellikle hedef yaş grubumuz anaokulu ve 1. sınıflar çünkü erken yaşta çocuklara dokunuyor olmamız lazım. Projelerle ilkokuldan mezun olan her evladımızın sporun eğitiminden, güzelliğinden faydalanarak daha ileri sporcu olmasını, branşlaşmasını ve başarılı olmasını hedefliyoruz."

Cimnastiğe yetenekli çocukları keşfetmeyi ve salonu sporcu fabrikası haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Şahin, "Projenin pekişmesi ve devamlılığıyla birlikte Gaziantep'ten olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları çıkacak bir potansiyel var, biz de bunu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Yılda 2 bin 400 öğrenci cimnastikle tanışacak

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal ise kentte daha önce cimnastik salonunun olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun destekleriyle salonun bütün aletlerinin tamamlandığı bilgisini veren Özdal, şöyle konuştu:

"Burası cimnastik branşının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak salona dönüştü. Cimnastik bütün okullarda yayılabilsin diye proje başlattık. Yılda 2 bin 400 öğrenciyi cimnastik sporuyla tanıştıracağız. Bütün cimnastik aletlerinin ve alanlarının olduğu, olimpik bir şekilde çocuklarımızı geliştirebileceğimiz alan oluşturuldu. Burada başarılı sporcular yetişecek. Hem yükseklik hem genişlik ve mevcut bütün aletleri değerlendirdiğimizde uluslararası yarışmaları da yapabileceğimiz salona sahibiz. Bu, gençlerimiz için büyük bir imkan. Cimnastik, atletizm ve yüzme, branşların atası diye değerlendirilir. Biz atletizm ve yüzmeyi Gaziantep'te tamamladık. Belediye olarak 13 havuzumuz var, atletizm tesislerimiz var ama hiç cimnastik tesisimiz yoktu. Bu nedenle bu salon çok değerli. Hem bizler için hem çocuklarımız için hem de Gaziantep'in spor kültürünü tam anlamıyla yaşaması için çok değerli."

Kaynak: AA

Vehbi Dinçerler, Yerel Haberler, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Yeni Cimnastik Salonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:43:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yeni Cimnastik Salonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.