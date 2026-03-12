Gaziantep'te Yeni Cimnastik Salonu Açıldı

Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan Mehmet Vehbi Dinçerler Cimnastik Salonu'nda geleceğin şampiyon adayı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Merkez Şehitkamil ilçesinde iki ay önce hizmete açılan salonda, çocukların erken yaşlarda yeteneklerinin keşfedilerek bu spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle pilot seçilen 10 okuldan öğrenciler, ilk kez cimnastikle tanıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, tamamen cimnastik branşına yönelik açılan salonun çok önemli ve güzel bir yatırım olduğunu belirtti.

Şahin, "Sporun temeli cimnastik. 5-11 yaş altın çağ, bu yaşta çocuklarımızı mutlaka cimnastiğin tedrisatından geçirme zorunluluğumuz var. Hangi branşı yaparsa yapsın cimnastiğin mutlaka temel eğitim modülünden faydalanması lazım çünkü çocuklarımızın en erken yaşta doğru nefes almayı, doğru adımlamayı öğrenmesi çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği yaparak salonun hizmete alındığını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 10 okulumuzu pilot okul ilan ettik. Çocukları buraya getirerek oyun ve fiziksel etkinlik ders saatlerinde burada cimnastiğin tedrisatından geçiriyoruz. Özellikle hedef yaş grubumuz anaokulu ve 1. sınıflar çünkü erken yaşta çocuklara dokunuyor olmamız lazım. Projelerle ilkokuldan mezun olan her evladımızın sporun eğitiminden, güzelliğinden faydalanarak daha ileri sporcu olmasını, branşlaşmasını ve başarılı olmasını hedefliyoruz."

Cimnastiğe yetenekli çocukları keşfetmeyi ve salonu sporcu fabrikası haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Şahin, "Projenin pekişmesi ve devamlılığıyla birlikte Gaziantep'ten olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları çıkacak bir potansiyel var, biz de bunu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Yılda 2 bin 400 öğrenci cimnastikle tanışacak

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal ise kentte daha önce cimnastik salonunun olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun destekleriyle salonun bütün aletlerinin tamamlandığı bilgisini veren Özdal, şöyle konuştu:

"Burası cimnastik branşının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak salona dönüştü. Cimnastik bütün okullarda yayılabilsin diye proje başlattık. Yılda 2 bin 400 öğrenciyi cimnastik sporuyla tanıştıracağız. Bütün cimnastik aletlerinin ve alanlarının olduğu, olimpik bir şekilde çocuklarımızı geliştirebileceğimiz alan oluşturuldu. Burada başarılı sporcular yetişecek. Hem yükseklik hem genişlik ve mevcut bütün aletleri değerlendirdiğimizde uluslararası yarışmaları da yapabileceğimiz salona sahibiz. Bu, gençlerimiz için büyük bir imkan. Cimnastik, atletizm ve yüzme, branşların atası diye değerlendirilir. Biz atletizm ve yüzmeyi Gaziantep'te tamamladık. Belediye olarak 13 havuzumuz var, atletizm tesislerimiz var ama hiç cimnastik tesisimiz yoktu. Bu nedenle bu salon çok değerli. Hem bizler için hem çocuklarımız için hem de Gaziantep'in spor kültürünü tam anlamıyla yaşaması için çok değerli."