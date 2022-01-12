GAZİANTEP - İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Şahinbey ilçesindeki Talat Karslı Spor Salonu'nda dün başlayan, ilk 2 günde karate ve son 2 gününde tekvandonun müsabakalarının gerçekleşeceği organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

TİESF Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki ilk faaliyetlerini Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karate ve tekvando branşında önemli uluslararası başarı elde ettiklerini ifade eden Vural, "Bizim için yoğun organizasyon ve kamp süreci olacak. Çünkü önümüzde 1-15 Mayıs'ta Brezilya'daki gerçekleşecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları var. Bunun hazırlıklarına başlandı. Bu şampiyonamız inşallah güzel geçer ve önemli başarılar elde edilir. Buradan çıkan sonuçlarla milli takımımızı belirleyeceğiz. Milli sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecektir. Bu açıdan şampiyonamız çok önemli." diye konuştu.

Vural, organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları olan Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Şampiyona 14 Ocak'ta tamamlanacak.