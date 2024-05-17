Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep FK\'ya Moral Ziyaretinde Bulundu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fatih Karagümrük ile çok kritik bir maça çıkacak olan Gaziantep FK'ya moral ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK'yı ziyaret etti. İlk olarak kulüp binasında yönetimle bir araya gelen Vali Çeber ve Başkan Şahin, daha sonra antrenman sahasında futbolcularla buluştu. Gaziantep FK'nın oyuncu kadrosuyla Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenman sahasında bir araya gelen heyet, oyunculara moral konuşması yaparak, baklava ikram etti. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de eşlik etti.

"Yarınki maçı alarak bu seneki amacımızı gerçekleştireceğiz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tüm şehri temsilen takımı ziyaret ettiklerini belirterek, "Tüm şehrin selamlarıyla, sevgileriyle her birinin iyi dilekleriyle bugün buraya geldik. Bir kez daha size ne kadar güvendiğimizi, bu şehir için bu takımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettirmek için geldik. Gönlümüz, ruhumuz, dualarımız sizlerle. İnşallah yarınki maçı alarak bu seneki amacımızı gerçekleştireceğiz. Siz neler yapacağınızı bir önceki maçınızda gösterdiniz. Yarın konunun assolistleri olan sizlerle sayesinde bu şehri hep beraber güldüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP