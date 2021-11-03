Üye Girişi
Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları - Son Dakika

Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları

03.11.2021 11:35
Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları

Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Yalçınkaya, Avrupa Şampiyonasında milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Belediyenin 3'lü senkron takımı ile pair takımı da ülke üçüncüsü oldu.

Katıldığı turnuvalardan derecelerle dönen Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvada da rakiplerini geride bıraktı. Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında ter döken Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, ülke şampiyonu oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Portekiz'de yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımıyla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmaya hedefliyor.

Türkiye üçüncülüğü

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Hüseyin Emre Şıvgınkıran poomsae kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Vatan Şekerci ile Damla Şıvgınkıran'ın yer aldığı pair takımı da Türkiye 3.'sü oldu. Turnuvada ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Ankara'da düzenlenen ve 204 spor kulübünden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında madalyaları toplayan taekwondocular, yeşil beyaz renkleri taşıyan formalarıyla şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonası

Belediye sporcuları; antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik yönetiminde çalışmalarına haftanın altı günü ESBAŞ Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonadan dereceyle dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden sporcular, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Taekwondonun kendilerine özgüven, disiplin, hayata karşı güçlü bir duruş ve yeni arkadaşlıklar kazandırdığını söyleyen sporcular, gençlerin ve özellikle çocukların bilinçli bir şekilde spor yapmaları önerisinde bulunuyor. Spor yapmanın eğitim hayatlarına engel olmadığının altını çizen sporcular, taekwondonun kendilerine kazandırdıkları özgüven ve disiplin sayesinde okulda da daha başarılı olduklarını dile getiriyor.

"Desteğimiz artarak sürecek"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, sporcuları kazandıkları başarılar nedeniyle kutladı. Gaziemir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel olarak her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Başkan Arda, "Kulübümüz bünyesindeki sporcuların aldığı bu madalyalar göğsümüzü kabartıyor. Gençlere örnek oluyor. Çok çalışma ve azmin sonunda şampiyon olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Spora olan desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları

Taekwondo, Şampiyon, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 10:54 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda

Son Dakika Haberleri
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor         
11:02
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement