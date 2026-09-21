Gaziemir Spor, Denizli İdmanyurdu\'nu 5-0 mağlup edip ligdeki ilk galibiyetini aldı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0, Söke 1970'e 2-0 (D) yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Gaziemir Spor, evinde Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek moral buldu.

Hafta içinde kupada Bucaspor 1928'i 4-0 dize getirerek tur atladıktan sonra ligdeki Denizli engelini de farklı skorla aşan İzmir temsilcisi, son 2 resmi maçında kalesini gole kapatıp 9 kez rakip fileleri sarstı. Gaziemir Spor, 3 puanı maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Ligdeki ilk yılında ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, bu hafta Karşıyaka'ya konuk olacak.