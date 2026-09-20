Gaziemirspor, evinde Denizli İdman Yurdu'nu 5-0 yenip ilk galibiyetine ulaştı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Gaziemirspor evinde Denizli İdman Yurdu'nu 5-0 yenip ilk galibiyetini aldı. Maçın 11'inci dakikasında Gaziemirspor penaltı kazandı, atışı gole çeviren Mustafa Çalışkan takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresini Gaziemirspor 1-0 galip tamamladı. İzmir ekibi 60'ncı dakikada Gökhan Bozca'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Gaziemirspor bu kez 83'üncü dakikada Işıkcan Koca ile golü buldu: 3-0. Miraç Furkan, 87'nci dakikada Gaziemirspor'un dördüncü, 90+1'inci dakikada Işıkcan beşinci golünü kaydetti: 5-0. Üç puanı 5 golle alan İzmir ekibi ilk kez sevindi. Denizli İdman Yurdu ise 1 puanda kaldı.