Gazze'de Plaj Futbolu Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Gazze'de Plaj Futbolu Turnuvası Başladı

19.07.2026 13:07
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Gazze'de, üç yıl aradan sonra plaj futbolu turnuvası başladı, futbolculara umut veriyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in uyguladığı ağır saldırılar nedeniyle 3 yıldır oynanamayan plaj futbolunun yeniden başlaması, yıkımın ortasında futbolculara yaşam ve umut aşılıyor.

Turnuvaya 12 takım katılıyor ve iki hafta sürecek. Filistin Futbol Federasyonu yetkilileri, organizasyonun spor faaliyetlerini yeniden canlandırmayı ve halka umut vermeyi amaçladığını vurguluyor.

Gazze'de "7. Plaj Futbolu Turnuvası"nın açılışı Filistin Futbol Federasyonu tarafından "Filistin'in Yarını Toplumsal Kalkınma Derneği"nin himayesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törende marşlar seslendirildi ve geleneksel gösteriler düzenlendi.

Törenin ardından oynanan karşılaşmada "Gazze Spor" ile "Şati Hizmetleri" takımı karşı karşıya geldi; müsabaka Gazze Spor'un 5-2 mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Üç yıl aranın ardından başlayan ve 2 hafta sürecek turnuvaya 12 takım katılıyor.

Spor faaliyetlerinin yeniden canlandırılması için çalışmalar

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Sıyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turnuva, Filistin Futbol Federasyonunun Gazze'deki spor faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden canlandırılması planı kapsamında düzenlendi." dedi.

İsrail soykırımının, spor altyapısında ciddi hasara yol açtığını aktaran Sıyam, "Çok sayıda stadyum ve spor tesisi yıkıldı; sporcu, antrenör ve hakemlerin yer aldığı spor camiasından bini aşkın kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Sıyam, Gazze'deki yıkıma rağmen yürüttükleri çalışmalara ilişkin hedeflerini şöyle aktardı:

"Spor camiasına ve sporseverlere bir yaşam ve umut mesajı vermek amacıyla turnuvalar düzenlemeye çalışıyoruz.

Dünyaya, soykırıma maruz kalan bir halkın enkazın ve yıkımın arasından yeniden ayağa kalkarak diğer halklar gibi futbol oynayabileceğini söylüyoruz."

Filistinli yetkili, turnuvada 12 takımın katılımının, sınırlı imkanlara ve kulüplerin uğradığı büyük zarara rağmen faaliyetlerini yeniden başlatma konusundaki kararlılıklarını yansıttığını belirtti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında spor altyapısının da ağır hasar gördüğüne değinen Sıyam, çok sayıda spor tesisinin kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

"Mesajımız sevgi ve barış"

Gazze Spor Kulübü Teknik Direktörü Muhammed Mihna da turnuvanın yeniden başlamasının saha içindeki rekabetten çok daha büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Uzun bir aranın ardından spor organizasyonlarının yeniden düzenlenmesinin "sevgi ve barış mesajı" taşıdığını söyleyen Mihna, "Biz yaşamayı hak eden bir halkız. Dünyadaki diğer halklar gibi yaşamak istiyoruz. Spor insanları birleştirir, ayrıştırmaz." ifadelerini kullandı.

Daha fazla sportif organizasyon düzenlenmesini, kulüplerin desteklenmesini ve altyapı kategorilerine daha fazla önem verilmesini temenni eden Mihna, saldırılar nedeniyle spor faaliyetlerinin durmasının spor camiasına büyük zarar verdiğini, tesislerin ve sahaların da büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti.

Şati Hizmetleri Kulübü oyuncusu Ahmed Affane ise spor faaliyetlerinin yeniden başlamasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, "Maruz kaldığımız bombardıman ve yıkıma rağmen Gazze'de hayatı yeniden kurmaya çalışıyoruz. Az imkanla da olsa irademiz sayesinde yoktan bir şey üretebiliriz." dedi.

Taraftarlar tribünlere döndü

Akdeniz kıyısındaki sahanın çevresinde toplanan çok sayıda taraftar da yıllar sonra yeniden düzenlenen turnuvanın açılış maçını takip etti.

Taraftarlardan Ala Hamuda, sporseverlerin turnuvaların yeniden başlamasını uzun süredir beklediğini belirterek, "Maçı izlemek için çok uzak bir yerden geldim. Turnuvanın yeniden başlamasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Gazze'de sporun insanların yaşadığı psikolojik travmayı hafifletmede önemli rol oynadığını vurgulayan Hamuda, spor faaliyetlerinin daha geniş kapsamda yeniden başlamasını ve yeniden tribünlere dönebilmeyi umut ettiklerini söyledi.

Gazze'de spor faaliyetlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik ilk adım, mart ayı başında düzenlenen salon futbolu turnuvasıyla atılmıştı. Turnuva, İsrail saldırılarından ayakta kalabilen sadece üç sahada gerçekleştirilebilmişti.

Filistin Futbol Federasyonu verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana 1012 sporcu hayatını kaybetti, 285 spor tesisi ve saha yıkıldı. Spor faaliyetlerini yeniden canlandırma çalışmaları ise altyapı ve insan kaynağında yaşanan ağır kayıplar nedeniyle önemli güçlüklerle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazze'de Plaj Futbolu Turnuvası Başladı - Son Dakika

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