Gazze'de Ronaldo'ya Umut Mesajı - Son Dakika
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Spor

Gazze'de Ronaldo'ya Umut Mesajı

Gazzeli çocuklar, Ronaldo'ya 'bizi unutma' mesajı vererek sokakta futbol maçı düzenledi.

03.12.2024 21:58
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- Saldırıların gölgesindeki Gazze sokaklarında Ronaldo sesleri

Gazzeli çocuklar Cristiano Ronoldo'ya seslendi

Yedi Başak, bu sese kulak verip Gazze'de maç düzenledi

GAZİANTEP - İsrail'in saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli çocuklar, Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin ayakkabı ve forma desteğiyle sokakta oynadıkları futbol maçında Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronoldo'ya 'bizi unutma' mesajı gönderdiler. O sırada kente yönelik bombardımanın devam etmesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana, katliam ve bombardımanların aralıksız devam ettiği Gazze'de günlük yaşam zorlu şartlar altında da olsa devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın evsiz kalmasına neden olan bu katliam, özellikle en savunmasız kesim olan çocukları da derinden etkilemeye devam ediyor.

Saldırıların gölgesindeki Gazze sokaklarında Ronaldo sesleri

Gazze'deki çocuklar, katliamın etkileri altında hayatta kalma mücadelesi verirken, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bir umut ışığı olmak için anlamlı bir adım attı. Gazzeli çocuklar, Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin ayakkabı ve üzerinde CR7 yazan forma desteğiyle sokakta oynadıkları futbol maçında Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronoldo'ya 'bizi unutma' mesajı gönderdiler. Maçın ardından çocuklara Cristiano Ronaldo forması, madalya ve ayakkabı hediye edildi. O sırada kente yönelik bombardımanın devam etmesi ise dikkat çekti.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ise, "2016 yılından bu yana Gazze'de faaliyet gösteren bir dernek olarak, 7 Ekim'den bu yana her gün binlerce kişiye sıcak yemek ikram ediyoruz. Ekmeklik un, bebek mamaları, meyve ve sebze paketleri, temiz su, ayakkabı, hijyen malzemeleri, medikal malzemeler, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaçları karşılıyoruz. Katliamın acımasız durumu altında hayatta kalmaya çalışan bu masum çocuklarımıza umut olmak, onlara bir parça mutluluk ve huzur sunabilmek için bir etkinlik düzenledik. Bu masum çocuklara, futbolun birleştirici gücüyle yaşam sevincini yeniden hatırlatmak, onların içindeki umudu yeşertmek istedik. Allah katliamın yıkıcı etkilerinden onları korusun, hayatlarına barış ve huzur getirsin. Bu futbol maçı, onların içindeki umudu yeşertsin, her bir çocuk kalbinde sevgi ve güven bulsun. Bugün burada sadece bir maç değil, aynı zamanda bir mesaj veriyoruz: Gazze'de umut asla kaybolmaz. Birlikte daha güçlüyüz. Çünkü bir çocuğun gülüşü, tüm insanlığın geleceğidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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