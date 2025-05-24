Gebze\'de 4. Uluslararası Ultra Trail Yarışı Rüzgar Gibi Geçti

Gebze'de düzenlenen 4. Uluslararası Ultra Trail Yarışı'nda kıyasıya geçen mücadelede renkli görüntüler ortaya çıkarken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gebze Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gebze Spor Kulübü, ITRA (International Trail Running Association) ve çeşitli sponsorların desteğiyle bu yıl 4.'sü düzenlenen Gebze Ultra Trail yarışması, Denizli Göleti çevresinde koşuldu. Yarışma kapsamında 10 km, 27 km ve 55 km kategorilerinde parkurlar oluşturulurken, doğa ile iç içe gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. Yarışların startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi İlker Topal birlikte verdi. Etkinliğe çok sayıda protokol üyesi ve sporsever de katıldı. İlk olarak 55 km ve 27 km yarışlarının startı verilirken, 10 km kategorisi 30 dakika sonra başladı. Gün boyu süren yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

"Gebze sporun merkezi oluyor"

Açılış konuşmasını yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak 32 farklı branşta spor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Voleybol, okçuluk, off-road ve dağ bisikleti gibi birçok alanda aktifiz. Spora dair projesi olan herkes bizimle iletişime geçebilir, desteklemeye hazırız." dedi.

Federasyon desteği sürecek

Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise "Gebze Belediyesi'ni ve organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ultra maraton ciddi bir dayanıklılık gerektirir. Katılım gösteren tüm sporcuları gönülden kutluyorum. Federasyon olarak desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi İlker Topal, "Bu yıl Denizli Göleti etrafında düzenlenen 4. trail yarışı, sadece spor değil, turizm açısından da bölgeye katkı sunuyor. Kocaeli'de bu yılki 20. yarışmamızı gerçekleştirdik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Dereceye girenler

Yarışma, nefes kesen anlara sahne olurken dereceye girenlerde belli oldu. 10 km erkeklerde; 1. Mustafa Araç (45.08), 2. Adem Durmuş (45.24), 3. Cenk Algın (47.20) oldu. 10 km kadınlarda 1. Rabia Sönmez (54.45), 2. Dilara Baytaroğlu (1.02.37), 3. Ayşenur Demir (1.03.53) oldu. 27 km erkeklerde 1. Yaşar Orhan (2.11.55), 2. Yiğit Bal (2.23.14), 3. Mehmet Zahir (2.25.35) oldu. 27 km kadınlarda; 1. Songül Bayrak (2.49.32), 2. Nurhan Zengin (2.51.56), 3. Liubov Özkalgay (2.53.30) oldu. 55 km erkeklerde; 1. Malik Çadırcıoğlu (4.16.19), 2. Hakan Turan (4.26.04), 3. Shi Vel (4.35.33) oldu. 55 km kadınlarda; 1. Galyamova Rezeda (5.45.31), 2. Hatice Çetinkaya (5.57.13) 3. Aydos Seven (7.09.20) oldu. - KOCAELİ