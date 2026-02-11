Gebze'nin Şampiyonları Kupalarını Aldı - Son Dakika
Spor

Gebze'nin Şampiyonları Kupalarını Aldı

11.02.2026 22:29
Kocaeli 1'inci Amatör Lig'de şampiyon olan Gebze Anibal Spor ve Pelitli Gençlerbirliği kupalarını kaldırdı.

KOCAELİ 1'inci Amatör Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Gebze Anibal Spor ve Pelitli Gençlerbirliği, şampiyonluk kupalarını görkemli bir geceyle kaldırdı. C grubu şampiyonu Gebze Anibal Spor ile D grubu şampiyonu Pelitli Gençlerbirliği, Süper Amatör Lig'e yükselmenin haklı gururunu yaşadı.

Düzenlenen şampiyonluk gecesinde iki takımın kaptanları kupalarını; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hacı Key'in elinden aldı. Salonda büyük alkış ve tezahüratlar eşliğinde kaldırılan kupalar geceye damga vurdu.

MURAT AYDIN: SEZON BAŞINDA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK

KASKF Başkanı Murat Aydın, amatör sporun Gebze'de her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, "Sezon başında verdiğimiz sözleri tuttuk. Şampiyon olan iki takımımızı yürekten kutluyorum. Süper Amatör Lig'de de aynı azim ve inançla başarı gelecek" dedi.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ: GEBZE ARTIK BİR SPOR KENTİDİR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise spor yatırımlarına dikkat çekerek, "Bugün burada gerçek kahramanlar sizlersiniz. Gebze artık bir spor kentidir. 32 branşta yüzlerce lisanslı sporcumuz var. Tesisleşme hamlelerimizle her gün binlerce vatandaşımız spor yapıyor. Başarı ekip ruhuyla gelir ve siz bunu başardınız" ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımı, 2'nci ligdeki futbol takımı ve 1'inci ligdeki ampute takımıyla Gebze'nin spor alanında yükselişine dikkat çekilirken, amatör ligde gelen bu çifte şampiyonluk ilçede ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Şampiyonluk gecesine kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular ve aileleri katılırken, gece hatıra fotoğrafları ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: DHA

