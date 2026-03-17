Gebzespor, Uzatma Dakikalarında Kazandı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor, ligin 28'inci haftasında sahasında 68 Aksarayspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek play-off yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki ekip de uzun süre gol bulmakta zorlandı. Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Denizalp Özdemir, 90+2'nci dakikada attığı golle adeta maçın kaderini değiştirdi. Uzatmada gelen bu 'altın gol' tribünleri coştururken, Gebzespor'a hayati bir üç puanı getirdi. Bu galibiyetle birlikte mor-beyazlı ekip puanını 54'e yükseltti ve Muşspor ile puanını eşitleyerek play-off hattındaki iddiasını güçlendirdi.

Öte yandan Gebzespor'u önümüzdeki hafta zorlu bir sınav bekliyor. Mor-beyazlılar, 24 Mart Salı günü deplasmanda grup lideri Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, play-off yarışının kaderini belirleyecek kritik virajlardan biri olarak öne çıkıyor.