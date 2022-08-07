Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak - Son Dakika
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Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak

07.08.2022 17:22
Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak

Son günlerde Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a transfer olacacağı konuşulan Batuhan Karadeniz, Spor Toto 2. Lig ekibi Vanspor FK'ye imza attı. Batuhan, geçtiğimiz sezon Iğdırspor'da iyi bir dönem geçirmişti.

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlar bulunan Batuhan Karadeniz, geçen sezonu geçirdiği Iğdırspor'da 29 lig maçına çıkmış ve 16 gole imza atmıştı. Deneyimli santrfor, yeni sezonda ise Iğdırspor forması giyecek.

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Iğdırspor'dan Batuhan Karadeniz transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Santrfor mevkinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-23 futbol sezonu için transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu anlaşma sağlanmıştır." denildi.

BATUHAN KARADENİZ'İN KARİYERİ

31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon ve Iğdırspor formaları giydi.

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Batuhan Karadeniz, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak - Son Dakika
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