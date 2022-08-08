Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeni sezona da iyi başladı

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarılı performansına kaldığı yerden devam ederek bu sezona da iyi başlangıç yaptı.

Avcı yönetiminde, geçen sezon şampiyonluk hasretine son veren bordo-mavililer, bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine getirdi, lige de 2-0'lık İstanbulspor galibiyetiyle başladı.

Trabzonspor'u 2020-2021 sezonunun 8. haftasında 17. sırada devralan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın gidişatını değiştirerek art arda başarılar yaşattı.

3 sezonda 3 kupa

Trabzonspor, Avcı döneminde 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren göreve gelmesinin ardından geçen 636 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2'de Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi.

Bordo-mavililer, 2021-2022 futbol sezonunu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayarak 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Karadeniz ekibi, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, bu sezon da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

71 lig maçında sadece 6 yenilgi

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 71 lig maçı oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2,09'luk puan ortalaması elde etti.

Art arda 2 kez Avrupa kupaları

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren sınav verecek.

3 sezonluk maçlar

2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak şampiyonluğa ulaştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde İstanbulspor ile oynadığı ilk maçta hanesine galibiyet yazdırdı.