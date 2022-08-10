Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak

10.08.2022 10:42
Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak

Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu başta Hatayspor olmak üzere, Gaziantep FK ve İskenderunspor'a da ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu başta Hatayspor olmak üzere, Gaziantep FK ve İskenderunspor'a da ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in başlamasının ardından bazı takımların stadının yenileme veya tadilat bakımını yetiştirememesi sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çevre illerde bulunan alternatif statlara yönlendirildi.

25 Haziran 2021 yılında 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor'a ev sahipliği yapıyor. Ancak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı 33 bin 500 kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadı'nın zeminin tam hazır olmaması nedeni ile riske edilmeyecek. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynayacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu'nda oynayacak.

Hatay'ın TFF 2. Lig takımlarından olan İskenderunspor ise bu sezon maçlarını Tosyalı Stadı'nda oynayacaktı. Ancak 9 bin kişilik Tosyalı Stadı 2. Lig standartlarına uygun olmayınca da statta revizyon çalışmaları başlatıldı. Lig başlamadan önce bitirilmesi planlanan Tosyalı Stadı yetişmeyince İskenderunspor da 28 Ağustos'ta Balıkesirspor ile karşılaşacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu'nda oynayacak. - HATAY

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak Gaziantep FK-Ankaragücü maçı Hatay'da Gaziantep FK-Ankaragücü maçı Hatay'da
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Hatayspor, Gaziantep, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement