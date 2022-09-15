Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başlayacak

Geçen yıl yaşamını yitiren Trakya Off-Road Kulübü Başkanı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Trakya İl Temsilcisi Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen Extreme Kupası'nın ilk yarışı hafta sonu Tekirdağ'da yapılacak.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, yarışma 17-18 Eylül'de Çorlu Şahpaz'da yer alan parkurda düzenlenecek.

Trakya Off-Road Kulübü tarafından Çorlu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda ekipler cumartesi ve pazar günleri saat 12.30'da start alıp, zorlu parkurda engelleri aşmaya çalışacak. Türkiye'de bu sezon hayata geçirilen; engeller, kapılar ve zorlukların aşılması esasına dayalı off-road branşının yeni branşı "extreme"deki ilk randevuda iki ayrı kategoride 14 araç ve 28 sporcu mücadele edecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yaptığı değerlendirmede, "Otomobil sporlarına emeği geçen değerlerimizi anmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl söz verdiğimiz gibi, yeni serimiz olan Extreme Kupası'nı, kulüp başkanı, il temsilcisi ve sporcu kimliğiyle sevilen bir isim olan, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Edip Yaşar Kurtoğlu'nun anısına gerçekleştireceğiz. Kıymetli başkanımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.