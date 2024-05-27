Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi - Son Dakika
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Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Florya'daki etkinlikte, Mauro Icardi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi. Icardi, taraftarların tezahüratlarına eşlik ederken, gol sevinci olarak da "Uyuma" İşareti'ni yaptı.

27.05.2024 07:53
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi. Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

ICARDI, ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gece yarısı İstanbul'a döndü ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla buluştu. Binlerce taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamasında, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymesi dikkat çekti.

"UYUMA" İŞARETİ DE YAPTI

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi. Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

İşte o anlar;

Icardi, Florya\'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Tümosan, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Galatasaray Spor kulübü: Yazık laaa oda bi hayvan 2 0 Yanıtla

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