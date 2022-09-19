Valerian Ismael ile tamam mı, devam mı? Kaderi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesine bağlı - Son Dakika
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Valerian Ismael ile tamam mı, devam mı? Kaderi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesine bağlı

19.09.2022 10:18

Son haftalarda kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerian Ismeal topun ağzında. Milli takım arasından sonra oynanacak Fenerbahçe maçının ardından Ismael'in kaderi belli olacak. Alınan beraberlik sonrası sonuçlardan memnun olmayan siyah-beyazlı yönetimin, Sportif Direktör Ceyhun Kazan'dan rapor istediği öğrenildi. Talep edilen rapor sonrası Valerian Ismael ile hafta arasında görüşme yapılacağı belirtildi.

Kendi evinde Medipol Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, en son oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında ise 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu sonuçlar karşısında memnun olmadığı ve devreye girdiği söylendi. Sportif Direktör Ceyhun Kazan'dan rapor isteyen Çebi'nin, Fransız teknik adamın takımın başında devam edip etmemesine evlerinde oynanacak Fenerbahçe derbisi sonrasında karar vereceği bilgisi edinildi.

Ismael'in kaderi Fenerbahçe derbisine bağlı

HEDEF DERBİDE GALİBİYET ALMAK

Süper Lig'in son iki haftasında 5 puan kaybeden Beşiktaş'ın aldığı sonuçlardan memnun olmayan yönetim bu gidişata dur demek için devreye girdi. Valerian Ismael ile bu hafta içi görüşme sağlayacak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin odak noktasında, milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş'ın yükselişe geçmesini isteyen başkanın, teknik adam ile özellikle derbi için konuşacağı ve Fransız teknik adamın kaderinin derbide alınacak maça bağlı olduğu öğrenildi.

MAÇ FAZLASIYLA FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDE

Beşiktaş şuanda 7 maçta, 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile elde ettiği 14 puanla ligin 4. sırasında yer alırken, Fenerbahçe oynadığı 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puanla 6. sırada yer alıyor.

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SON DAKİKA: Valerian Ismael ile tamam mı, devam mı? Kaderi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesine bağlı - Son Dakika
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