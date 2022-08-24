Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek

24.08.2022 15:30
Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek

Geçtiğimiz yıl kamp için Afyonkarahisar'ı seçen futbol takımları bu yılda kamp için tercihlerini yine aynı noktada kullandı.

Geçtiğimiz yıl kamp için Afyonkarahisar'ı seçen futbol takımları bu yılda kamp için tercihlerini yine aynı noktada kullandı. Kentin sezon sonuna kadar 100'den fazla yerli ve yabancı takımı ağırlaması bekleniyor.

Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ımızı tercih etmeye devam ediyor. Konaklama imkanları ve uygun iklim şartlarıyla futbol kulüplerinin tercihleri arasında bulunan Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarının yanı sıra Rusya, Suudi Arabistan ve Fas temsilcileri yeni sezon hazırlıklarını 10-15 günlük kamplarla gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 50'den fazla kulüp antrenmanlarını Kocatepe Spor Kompleksinde yaptı. Yabancı ülkelerden de takımlar Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde kamp yapıyor. Sezon sonuna kadar 100'den fazla takımı tesislerde ağırlayacak.

Kentte şuanda kampta olan takımlar ise Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor, Gebze Spor, Isparta 32 Spor Kulübü, Kuşadasıspor, Serik Belediyespor ve Tarsus İdman Yurduspor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'a 100'den fazla futbol takımı kamp için gelecek - Son Dakika
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