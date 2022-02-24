Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası

24.02.2022 13:42
Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğince düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği Kütahya'da başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğince düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği Kütahya'da başlıyor.

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede maç var" Projesi kapsamında Kütahya'da ilk maçına çıkacak olan Gediz Belediye Spor Okulları takımı maç öncesinde, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Antrenör Halil Seval ve Gediz Belediyesi sporcuları katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği başlıyor. İnanıyorum ki sporda güzel başarılara imza atıldığı ilçemizde bu turnuvadan da güzel bir sonuç elde edeceğiz. Turnuvaya katılacak olan Gediz Belediye Spor Okulları sporcularımıza ve antrenörlerimize turnuvada başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can Gediz'de incelemelerde bulundu 'Mahallede maç var' Düzce'de başladı 'Mahallede maç var' Düzce'de başladı

23 Nisan, Kütahya, Futbol, Gediz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement