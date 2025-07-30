Gedson Fernandes Rusya\'da! Havaalanındaki ilk görüntüleri dikkat çekti

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer oldu.

MAAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ, TAKIMDAN AYRILDI

Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen ve birçok maçta takımı sırtlayan, yıllık 1.3 milyon euro maaşı olan 26 yaşındaki oyuncu Rafa Silva ve Orkun Kökçü'nün kendisinden yaklaşık iki kat fazla kazanmasına tepkiliydi.

Bu nedenle sezon başı kampta ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen Gedson menajerine "Yönetimle görüş" talimatı verdi.

10 MİLYON EUROYA SATIN ALINDI

Yıldız oyuncu menajerine "Yaşım ilerliyor, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa kalmam" dedi. Menajeri başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun restini iletirken Adalı "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz" diyerek sert bir yanıt verdi.

Bunun üzerine yıldız oyuncu malzemelerini alarak tesislerden ayrıldı, daha sonra da uzun süredir kendisini isteyen ve 3.5 milyon euro öneren Spartak'a "evet" dedi.

FUTBOLSEVERLER ANLAM VEREMEDİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, Gedson'un Rusya'daki havaalanında hızlı bir şekilde ilerlediği görüntüler dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada viral olan videoya futbolseverler anlam veremedi. Gedson'un neden hızlı bir şekilde ilerlediği büyük merak konusu.