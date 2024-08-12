Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Gençlerbirliğispor - Son Dakika
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Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Gençlerbirliğispor

Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Gençlerbirliğispor

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nda Gençlerbirliğispor, finalde Gençorduspor'u 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

12.08.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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Isparta Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası sona erdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvanın finalinde Gençorduspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliğispor, şampiyon oldu.

Isparta Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası 23 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 20 takım ve 350 futbolcunun yer aldığı turnuva 4 grupta 5'erli takımların katılımıyla Fatih Spor Kampüsü'nde oynandı. Yarı final ve çeyrek final maçlarının ardından pazar akşamı üçüncülük ve dördüncülük ile şampiyonluk maçı oynandı. Üçüncülük ve dördüncülük maçında Zirvespor ile Atabeyspor karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Atabeyspor turnuvanın üçüncüsü oldu. Final maçında ise Gençlerbirliğispor, Gençorduspor ile karşı karşıya geldi. Gençorduspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliğispor, Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Turnuvanın son maçlarını Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Atabey Belediye Başkanı Serdar Pehlivan da tribünden takip etti. Maçlara aileler ve taraftarların da ilgisi yoğun oldu. Final maçının ardından Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvaya katılan tüm minik sporcuları tebrik etti. Daha sonra turnuvaya katılan takımları ödülleri verildi. Isparta Belediyesi tarafından turnuvada dereceye giremeyen 16 takıma 5'er bin lira, üçüncü ve dördüncü takıma 10'ar bin lira, ikinciye 15 bin lira ve birinciye 20 bin lira ödül verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara eşofman takımı hediye edildi.

Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvasının ikincisi Gençorduspor'un kupa ve madalyaları ile ödülünü Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi. Başkan Başdeğirmen, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, turnuvaya 350 sporcunun katıldığını söyledi. Önceki yıllarda farklı takımların kupaları aldığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Bu yıl da farklı takımlar kupaları alıyorlar. Üzülen çocuklarımız oldu, kendilerine de söyledim inşallah seneye onlar kupayı kaldıracaklar. O istek ve hırsla çalışarak başarıya ulaşacaklar inşallah. Bu güzel turnuva Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun katkılarıyla hazırlandı. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, ailelerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Turnuvanın şampiyonu Gençlerbirliğispor'un kupasını ve madalyalarını Vali Aydın Baruş verdi. Vali Baruş, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, organizasyonun Isparta için çok önemli olduğunu dile getirdi. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Vali Baruş, "Gençlerimiz geleceğin yıldızları olacaklar. Bu yeteneklerini bu tür turnuvalarda rahatça sergileyebiliyorlar. Bugün izlediğimiz maçlar çekişmeli ve çok kaliteliydi. Öncelikle şampiyon olan Gençlerbirliğispor'dan başlamak üzere dereceye giren ve tüm takımlarımızı centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimize destek veren ailelerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Gençlerimiz boş vakitlerini bu tür sahalarda en güzel şekilde değerlendiriyorlar" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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